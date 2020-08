Nuovo incendio a Giacalone dopo l’inferno di Altofonte, piromani indisturbati

Mentre ancora bruciano gli ultimi focolai su monte Moarda, ad Altofonte, a pochi chilometri di distanza viene appiccato un nuovo incendio. Le fiamme questa volta sono state avvistate a Giacalone, frazione di Monreale.

Le fiamme stanno colpendo adesso località Busino.

“Gli operatori sono sul posto e senza problemi stanno gestendo. Sicuramente sì vedrà la colonna di fumo”,fa sapere il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono.

Una colonna di fumo è, infatti, visibile da Palermo e da Monreale.

Una vera e propria strategia criminale è quella attuata da ignoti incendiari tra il territorio di Monreale e Altofonte, il più colpito ieri. Diversi punti di fuoco hanno dato origine al maxi incendio di questa notte che non pare ancora essere domato del tutto. Le fiamme si stanno dirigendo verso Santa Cristina Gela ma anche verso Portella della Ginestra. Sul posto ci sono ancora diverse squadre antincendio.

“L’assessore Toto Cordaro – ha fatto sapere il sindaco di Altofonte, Angela De Luca – mi ha appena comunicato che il capo della protezione civile nazionale Angelo Borrelli ha messo a disposizione 3 canader ininterrottamente fino all’intero spegnimento dei vari focolai. Io sono sempre sul posto insieme alle varie squadre di soccorso”.

Intanto si indaga per risalire ai responsabili del rogo. La Procura indaga per cercare i responsabili e non è escluso che si possano analizzare le telecamere di sorveglianza installate nelle vicinanze dei punti di innesco dell’incendio.