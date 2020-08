Incidente mortale a Palermo, muore Francesco Bologna a soli 21 anni

È Francesco Bologna la giovane vittima di un incidente mortale che si è consumato a Palermo in via Gibilrossa. Solo 21 anni, Francesco Bologna, è morto in sella alla sua Yamaha 1000 mentre stava percorrendo il tratto stradale in direzione di Belmonte Mezzagno.

Il ragazzo si trovava con alcuni amici appassionati di moto. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo ha perso il controllo nei pressi di una curva, schiantandosi. Francesco Bologna è morto sul colpo una volta finito sull’asfalto. Un incidente violentissimo che non ha dato scampo al 21enne.

Sulle cause indagano gli uomini della sezione Infortunistica della Municipale.

Il corpo del giovane, palermitano ma residente a Termini Imerese, è custodito all’istituto di medicina legale del Policlinco, su disposizioni del magistrato di turno.

Sui social numerosi messaggi di dolore e di solidarietà alla famiglia di Ciccio, così era conosciuto il giovane che oggi ha perso la vita a Gibilmanna.

Foto Facebook