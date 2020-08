Maxi incendio ad Altofonte, evacuato il paese, il sindaco: “Scappate tutti” (VIDEO)

La situazione è gravissima ad Altofonte dove è in atylnin maxi incendio da questo pomeriggio. Il sindaco Angela De Luca ha invitato tutti i cittadini che abitano sotto il bosco che viene distrutto dal rogo ad abbandonare le abitazioni.

“Abbandonate le case, tutti quelli che abitano anche in zona campo vecchio, cozzo di castro, corso piano renda, devono allontanarsi. Le fiamme e la cenere incandescente puo causare roghi anche al centro abitato. Allontanatevi tutti dalle vostre abitazioni.. scendete a valle del paese”. Lo dice il sindaco.

“Tutti i cittadini che abitano zona mortadella, valle malva, e zone sotto la moharda devono lasciare le loro abitazioni in via precauzionale. Cortesemente avvertire tutti. Spostatevi nella zona di piano maglio per nn creare assembramenti e lasciare che si svolgano le operazioni di soccorso”.