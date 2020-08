Scizzano i contagi in Sicilia, +21 tra migranti e rientri dall’estero

Preoccupano e non poco i dati odierni relativi ai nuovi contagi da Covid19. Sono 21 i nuovi contagi confermati sull’Isola in sole 24 ore. Ieri erano stati ufficializzati 10 tamponi positivi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del Ministero della Salute che fa il punto sulla situazione epidemiologica.

Come nei giorni scorsi, a pesare sui dati sono il numero di migranti che hanno contratto il Covid-19 prima di essere sbarbati sull’Isola ma anche i casi dei giovani di Ragusa e di persone provenienti anche dall’estero. Oggi il sindaco di Carini ha confermato l’esito di tre tamponi positivi nel Comune in provincia di Palermo. LEGGI QUI PER APPROFONDIRE LA NOTIZIA Si tratta di persone rientrate dall’estero e già messe in quarantena domiciliare.

Sull’Isola sale a 38 il numero dei ricoverati in ospedale e ora sono 4 quelli in terapia intensiva. In 276 sono in isolamento domiciliare: 314 gli attuali positivi al coronavirus, nessun guarito da ieri a oggi. Sono 3.339 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia.

In Italia schizzano di nuovo in alto i contagi per coronavirus. Secondo i dati del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi (ieri erano stati 190), per un totale di 248.803. Le vittime in un giorno sono invece 10, il doppio di ieri. Il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza è di 35.181. Solo una regione senza nuovi casi, la Valle d’Aosta. Tamponi in aumento, 56.451.