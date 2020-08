Parente di impiegato positivo al Covid-19, paura contagi in piscina

Il parente dell’impiegato è positivo al Coronavirus e la piscina comunale chiude a scopo precauzionale. Accade a Palermo, dove in Comune ha deciso di chiudere i cancelli dell’impianto sportivo per consentire la sanificazione dei locali.

Un parente di un impiegato della piscina è infatti risultato positivo al tampone del Coronavirus. Sono stati rintracciati tutti le persone entrate in contatto. Tra questi c’è anche l’impiegato addetto alla piscina che è stato sottoposto al test.

“Si comunica che la Piscina comunale per l’intera giornata di domani e dopodomani rimarrà chiusa – dice il Comune di Palermo – per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dell’impianto, così come previsto dalle attuali normative per il contenimento della pandemia da Covid-19”.

L’intervento si è reso necessario a seguito della notizia di un dipendente comunale, in servizio presso la struttura, un cui parente non convivente è risultato positivo. Il dipendente ha già effettuato il tampone e si è attesa di conoscerne l’esito.

L’impianto sportivo riaprirà lunedì regolarmente.