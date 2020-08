Allerta meteo gialla nel Palermitano, arrivano temporali e aria fresca

Scatta l’allerta meteo gialla a Palermo, in provincia e in tutta la porzione centro-settentrionale della Sicilia. Il Dipartimento di Protezione Civile regionale ha diramato il bollettino che annuncia un avviso meteo e idrogeologico di colore giallo. Secondo le previsioni meteo per domani, 6 agosto, sono attesi rovesci anche a carattere temporalesco lungo la fascia tirrenica siciliana e lungo il versante ionico. L’allerta è valida dalla mezzanotte di oggi per tutte le prossime 24 ore.

Con le condizioni di instabilità le temperature tenderanno a diminuire. Arriverà dunque una ventata di aria fresca che darà una boccata di ossigeno dopo le alte temperature registrate in questi giorni.

Come riporta il bollettino meteo del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, in provincia di Palermo si assisterà al persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Possibili anche schiarite nel corso della giornata. E così la forte ondata di calore tenderà a ritirarsi e di conseguenza sulla città e nelle zone dell’entroterra, per via delle basse temperature in quota, potrebbero formarsi delle nubi che porteranno piogge e anche qualche temporale, ma non di forte intensità.

Le condizioni meteo dovrebbero poi via, via migliorare nel corso della serata. Il 7 agosto, infatti sarà, secondo le previsioni, una bella giornata con cielo sereno o poco nuvoloso. Nessun rovescio previsto.