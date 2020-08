Lo spettacolo dei delfini nel mare di Sferracavallo (VIDEO)

Hanno dato spettacolo i delfini a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. Tra salti e schizzi si sono lasciati immortalare tra lo stupore generale.

Il video è stato ripreso da una imbarcazione che si trovava vicino la costa di Sferracavallo. Come si vede dal video postato sui social, dei delfini giocano accanto ad una barca giocando con le onde.

Il branco di delfini è stato avvistato e immortalato in un video nella giornata di domenica da alcuni visitatori della località balneare palermitana. Una danza in mezzo al mare. I cetacei giocherelloni hanno girato intorno alla barca per diverso tempo, regalando ai fortunati che li hanno visti un momento davvero speciale.