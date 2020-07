I contagi da Covid sono 16 oggi in Sicila, non si ferma l’emergenza

In Sicilia ancora contagi oggi 31 luglio. Sono 16 i nuovi positivi confermati sull’isola nel corso delle utilme 24 ore secondo i dati comunicati dalla Regione Siciliana alla Protezione Civile. La maggior parte dei nuovi contagi riguarda migranti arrivati lungo le coste della Sicilia. Sono, infatti, undici i migranti sottoposti al tampone risultato poi positivo. Sono sette casi di positività scoperti a Ragusa e quattro in provincia di Palermo.

Ci sono poi i casi di contagio endemico. Uno riguarda il Capoluogo e si tratta di un caso scoperto attraverso il contact tracing dopo che una commessa di un negozio di animali è risultata positiva al Coronavirus. Una volta fatti i tamponi alle persone entrate in contatto si è scoperto che anche il collega stato contagiato.

Un altro caso è stato scoperto a Messina durante le operazione di triage pre ricovero mentre tre sono i casi catanesi ma si tratta di persone già in isolamento domiciliare fiduciario.

Negli ospedali siciliani sono 40 le persone ricoverate in via ordinaria di cui due in terapia intensiva. In tutto sono 235 le persone in quarantwna domiciliarw e 275 gli attuali positivi totali. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 2485.