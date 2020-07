Schianto mortale sulla statale, muore Salvatore Aprile di soli 22 anni

Un incidente mortale sulla Pachino-Marzamemi ha ucciso Salvatore Aprile. Ancora sangue lungo le strade siciliane e ancora giovani vittime. Una scia tragica che non sembra avere fine. Un altro, l’ennesimo incidente stradale, si è portato via la vita di un giovane.

Salvatore Aprile, soltanto 22 anni, è l’ennesima vittima di questa maledetta estate che ha già visto la morte di numerosi giovani a causa di incidenti stradali. Salvatore Aprile era di Pachino, piccolo comune in provincia di Siracusa. Il ragazzo è morto in seguito ad un tragico scontro frontale tra una moto e un’automobile sulla SS119. Uno scontro violentissimo e fatale per Salvatore che si trovava a bordo della sua motocicletta. Del dettaglio, il grave frontale si verificato in largo Sebastiano Fortuna.

Salvatore Aprile percorreva la SS119 a bordo delle sua moto quando, per causa ancora in via di accertamento, si è scontrato frontalmente con la vettura che sopraggiungeva dalla parte opposta, una Bmw. Il giovane, secondo le prime notizie trapelate, stava procedendo in direzione Marzamemi, mentre l’auto, una Bmw si dirigeva in direzione opposta.

In seguito allo schianto sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha cercato di rianimare il giovane già privo di coscienza. Inutile è stato però ogni tentativo di rianimazione sul corpo del 22enne che è morto poco dopo. Sul luogo dello schianto era anche giunto un elicottero del 118, pronto a trasportare il ragazzo in ospedale . In seguito al decesso, il velivolo ha fatto ritorno.

Sul posto i Carabinieri e la polizia municipale per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica dello schianto. I due mezzi intanto sono stati posti sotto sequestro. La Procura di Siracusa ha anche aperto un’inchiesta per omicidio stradale al fine di stabilire eventuali responsabilità, una volta che sarà ricostruita la dinamica di questo ennesimo incidente mortale.