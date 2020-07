Covid-19, schizzano i contagi in Sicilia: 18 nuovi casi

Sono in crescita i numeri relativi ai nuovi contagi da Covid-19 in Sicilia. Ieri sono stati registrati ben 19 nuovi positivi (9 migranti e 10 siciliani). Anche oggi il dato è in crescita e inizia a preoccupare. Sono ben 18 i tamponi positivi confermati nella giornata di oggi.

Secondo i dati diffusi dal Ministero alla Salute, i casi totali sono oggi 3233, ieri erano 3215. Sono 29 i ricoveri ordinari e sono invece due le persone ricoverate in Rianimazione.

Sono 193 le persone in isolamento domiciliare fiduciario e 224 gli attuali positivi totali. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 3135.

I nuovi casi di Coronavirus sono stati confermati a Catania (7),a aragisa (6 migranti), a Messina (4) e Trapani (1).