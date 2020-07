Paura a Palermo, migrante positiva ma tampone tre giorni dopo il ricovero

Torna l’incubo a Palermo dove di temono nuovi contagi. Una donna somala ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Civico di Palermo positiva al Coronavirus. Alla donna però il tampone è stato eseguito dopo tre giorni, un fatto che fa tornare la paura di altri contagi.

Al test sono stati infatti sottoposti tutte le persone che sono entrate in contatto con la donna. In reparto la donna sbarcata a Lampedusa è rimasta tre giorni senza che nessuno si occupasse di farle il tampone come di legge sul Giornale di Sicilia.

Dopo la conferma del tampone positivo, operatori del 118 e personale sanitario saranno sottoposti al tampone.

La somala di 22 anni incinta è giunta mercoledì ed è stata sottoposta solo ad in test sierologico a Lampedusa. L’esito positivo al Civico ha fatto scattare il ricovero nella struttura specializzata dell’ospedale Cervello.

“Sin dalle prime ore di sabato sera la direzione sanitaria di presidio è stata allertata dal direttore della unità operativa coinvolta. Di concerto con la direzione strategica sono state immediatamente impartite le direttive operative volte al controllo del caso: trasferimento immediato della degente positiva, isolamento della donna poi dimessa, sanificazione degli ambienti che sono stati nuovamente e più approfonditamente ripetuti domenica da parte della ditta incaricata. Le attività sono proseguite in sicurezza (4 parti portati a buon fine nella notte). Gli operatori hanno intrapreso il percorso di sorveglianza previsto e sono stati effettuati i primi 25 tamponi sul personale montante in servizio nella previsione di una copertura di verifica a tappeto per tutto il reparto da ripetere anche nei prossimi giorni tenendo conto dei tempi di incubazione previsti. Lo stesso valga per le degenti ricoverate. Indicazioni precise in merito sono state inviate dalla direzione medica di presidio, sentita la direzione aziendale, oltre al titolare di reparto, al responsabile della sicurezza aziendale e al servizio di sorveglianza sanitaria”. Questa la replica dell’ospedale Civico.