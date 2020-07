Incidente mortale a Scoglitti, muore Eliana Denaro di 17 anni

È Eliana Denaro, 17 anni, di Vittoria, la vittima di un grave incidente mortale che si è verificato questa notte sulle strade siciliane. L’incidente è avvenuto nel corso della notte tra domenica e lunedì a Scoglitti, frazione di Vittoria, nel Ragusano, in via Pescara. Così le strade siciliane continuano a macchiarsi di sangue.

Nel tragico scontro tra un’automobile e uno scooter, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso la vita una 17enne, Eliana Denaro. Grave il fidanzato che viaggiava a bordo con lei nello scooter. Il giovane si trova ricoverato in prognosi riservata. L’incidente si è registrato intorno alle 2 di notte.

Nello scontro la diciassettenne Eliana Denaro è morta sul colpo. Nulla hanno potuto fare i sanitari del 118 arrivati sul posto. Il fidanzato della giovane è rimasto gravemente ferito. I due erano entrambi in sella al mezzo a due ruote. Il giovane è stato trasportato e ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Sull’incidente avvenuto questa notte nella frazione balneare di Scoglitti indagano le autorità al fine di ricostruirne la dinamica.