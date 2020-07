Otto casi di Covid in Sicilia e aumenta l’indice Rt di trasmissibilità

Continuano a salire i casi di contagio da Covid-19 in Sicilia. Sono 8 i casi di positività confermati sull’isola in 24 ore. Cinque a Messina, due in provincia di Catania e uno nel Palermitano.

Secondo i dati comunicati alla Protezione Civile, su 1.975 tamponi processati in Sicilia nelle ultime 24 ore, otto, infatti, hanno dato esito positivo. Questo il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Sicilia.

Dalla Regione fanno sapere che 5 sono della provincia di Messina. Si tratta dei positivi registrati allo Iomi di Ganzirri. Due di Catania e uno della provincia di Palermo. C’è un nuovo guarito, ma un ricoverato in più rispetto a ieri con il totale che sale a 11 (due di questi in terapia intensiva, -1 rispetto a ieri). Non ci sono decessi.

Salgono a 3.166 i casi complessivi di Covid dall’inizio dell’epidemia e attualmente risultano positive 170 persone di cui 11 ricoverate in ospedale, due in terapia intensiva e 157 in isolamento domiciliare.

Aumenta l’indice di trasmissibilità in Sicilia (Indice Rt) che si mantiene sotto l’1 ma in crescita a 0,88.