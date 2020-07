Il veliero Amerigo Vespucci incanta a Favignana (VIDEO)

Prosegue la circumnavigazione della #Sicilia da parte della nave Amerigo Vespucci. Il veliero è al momento in una in campagna d’istruzione con gli allievi dell’Accademia Navale. L’arrivo alle Isole Egadi e la manovra di fonda al largo di Favignana è stato uno spettacolo che la Marina Militare ha raccolto in un bellissimo video.

La storica nave scuola resterà ancorata a Lido Burrone fino a stasera per poi riprendere la navigazione.

L’Amerigo Vespucci, una delle navi più belle del mondo, è riuscita ancora una volta a catturare l’ammirazione e l’attenzione della gente che le stava attorno. Ora, nello splendore del mare di Favignana, attira turisti e visitatori.



La nave sta compiendo una circumnavigazione attorno alla Sicilia e si trova nei mari siciliani già da qualche giorno. Dopo essere passata da Palermo e Messina, l’Amerigo Vespucci si è infatti mostrata davanti Taormina e Catania, per poi giungere a Siracusa. Il 22 luglio ha salutato la città di Agrigento.

Mentre l’anno scorso sono state effettuate le visite guidate a bordo della nave definita “la più bella del mondo”, quest’anno non sarà possibile, molto probabilmente in seguito alle misure di contenimento dei contagi. Tuttavia, la Marina ha pubblicato un video in cui è possibile effettuare una visita virtuale del vascello e durante il quale sono spiegate anche le attività di addestramento a bordo.