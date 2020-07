Certificato di qualità per l’aeroporto di Trapani

E stata rinnovata la certificazione di qualità all’aeroporto di Trapani Birgi. Di tratta di “Un risultato lusinghiero”, per il presidente di Airgest, la società di gestione dell’aeroporto.

“Ringrazio tutto il personale di Airgest ed in particolare gli addetti alla Qualità. Sono orgoglioso della squadra e del lavoro che si sta portando avanti». Così il presidente della società di gestione, Salvatore Ombra, dopo che è stato comunicato l’esito favorevole dell’audit di mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per il “Vincenzo Florio”.

Il certificatore “RINA” non ha rilevato, infatti, alcuna «non conformità» né ha fatto osservazioni sul Sistema di Gestione della Qualità sulla base della ISO (International Organization for Standardization) 9001, la norma aggiornata nel 2015 (e pertanto chiamata ISO 9001:2015) riconosciuta a livello internazionale come modello per la creazione, implementazione e gestione di un’azienda.

Per quanto riguarda gli aeroporti sono richiesti determinati requisiti. «La certificazione – spiega, infatti, il direttore generale di Airgest, Michele Bufo – attesta che tutte le procedure aziendali, come assistenza ai voli, ai passeggeri, bagagli e gestione societaria sono conformi ai più stringenti standard internazionali di Qualità».

Intanto, in vista della celebrazione del decimo anno di attività di AlbaStar che si terrà il giorno 31 alle 19 nell’aerea landing del “Vincenzo Florio”, la presidente della compagnia aerea spagnola ma dal capitale sociale siciliano, Daniela Caruso, ribadendo che «la scelta non è casuale» perché Birgi è la prima base operativa nel Sud Italia del vettore per numero di voli programmati e di passeggeri movimentati, si dice sicura che «l’aggiudicazione del recente bando aumenterà i collegamenti offerti e il network di destinazioni servite». La cerimonia del “water cannon”, il benvenuto al primo volo di AlbaStar atterrato da Milano Malpensa, è avvenuta, invece, lo scorso giorno 10.