Dramma della solitudine a Palermo, anziano trovato morto da ore

Un uomo di 66 anni è stato trovato morto nella sua casa di via Umberto Maddalena a Palermo, nel quartiere Rocca Monreale. La triste scoperta è stata fatta dalla polizia e dai vigili del fuoco.

I soccorsi sono arrivati dopo la segnalazione dei vicini di casa dell’uomo che non lo hanno più visto. In più sentivano degli odori provenire da quella abitazione. I pompieri, dopo aver sfondato la porta, hanno trovato l’uomo senza vita disteso per terra, morto ormai da ore.

La vicenda si è svolta nel corso del pomeriggio di ieri all’interno del suo appartamento in via Umberto Maddalena, alla Conigliera.

Una volta fatta l’amara scoperta entrati i soccorritori hanno chiesto l’intervento del medico legale per l’ispezione cadaverica. Nessun segno si violenza sul copro, un fatto che fa pensare ad una morte naturale per il 66enne.