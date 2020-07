Aumentano ancora i contagi in Sicilia, sono sette in 24 ore

Iniziano a preoccupare i dati dei contagi in Sicilia. Nel giro di 24 ore, infatti, sono sette i nuovi positivi al Coronavirus confermati. Il dato inizia a preoccupare davvero anche alla luce dei ricoveri in terapia intensiva che nei giorni scorsi si erano azzerati. Ora tornano a spuntare a macchia di leopardo sull’isola nuovo contagi.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati altro positivi. Si tratta di persone in isolamento domiciliare. Sono, come detto, sette. Una persona è stata invece ricoverata in Rianimazione. I pazienti in Terapia intensiva sono quindi tre.

Il dato quindi inizia a preoccupare anche alla luce delle dichiarazioni di ieri dell’assessore alla Sanità Ruggero Razza. Il politico ha posto l’accento sul calo di attenzione generale sulla pericolosità del virus che non è ancora stato sconfitto ed è ancora in circolazione. In particolare Razza ha sottolineato come sia importante continuare a seguire le regole imposte dalla legge.

Sono sempre meno intanto le persone che utilizzano la mascherina anche nei luoghi frequentati e affollati.