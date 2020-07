Operazione antimafia a Palermo, 15 arresti in Corso Calatafimi (VIDEO)

Operazione antimafia questa mattina a Palermo. I Carabinieri hanno arrestato 15 persone accusate di traffico di droga commessi con l’aggravante mafiosa. L’ordinanza è stata emessa dal Gip di Palermo su richiesta della Procura antimafia.

L’indagine colpisce il mandamento mafioso di Palermo Pagliarelli, in particolare la famiglia di Corso Calatafimi.

Alcuni degli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini erano già confluiti nella operazione “Cupola 2.0”. Il 4 dicembre venne bloccato il tentativo di ricostruire la a commissione provinciale che si era riunita per la prima volta il 29 maggio 2018. L’indagine mostrò come Cosa nostra puntasse sul traffico di droga per il proprio sostentamento.



Prev 1 di 14 Next

Filippo Annatelli, in particolare, è xons9il reggente degli affari legati alla droga affiancato da Salvatore Mirino. Il progetto aveva ricevuto il placet dei capi mafia. Tutto venne deciso nel corso di un summit in una agenzia di pompe funebri nel febbraio del 2017 tra Annatelli e Mirino.

Annatelli era così al vertice della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi. Comandava altri affiliati e e manteneva i rapporti con le figure di spicco delle altre famiglie mafiose palermitane.

Mirino Salvatore e Svalavino Enrico, deputati alla gestione operativa dei traffici e dello smercio della droga, fungevano da intermediari.

Massa Giuseppe, detto “Chen”, e Giardina Ferdinando, responsabili della fornitura dello stupefacente ai pusher di livello inferiore, erano incaricati anche della riscossione del denaro derivante dalla vendita della droga.

I Carabinieri hanno anche intercettato nel marzo e nell’aprile 2018, due summit dentro una “parruccheria” palermitana. I due incontri si erano resi necessari per chiarire, piuttosto, la persistenza di ottime relazioni tra i sodalizi e l’intenzione di continuare a collaborare nell’illecito traffico e nella successiva redistribuzione di stupefacenti, attività illecita redditizia e funzionale a garantire introiti per cosa nostra palermitana.

I nomi degli arrestati

1. ANNATELLI FILIPPO, NATO A PALERMO 1963, GIA’, DETENUTO;

2. MIRINO SALVATORE, NATO A PALERMO 1967, GIA’, DETENUTO;

3. SCALAVINO ENRICO, NATO A PALERMO 1971, GIA’, DETENUTO;

4. MASSA GIUSEPPE, NATO A PALERMO 1977;

5. GIARDINA FERDINANDO; NATO A PALERMO 1980;

6. GRANATELLI GIOVANNI, NATO A PALERMO 1975;

7. TOMMASELLI SALVATORE, NATO A PALERMO 1985;

8. TOMMASELLI ANDREA, NATO A PALERMO 1959;

9. CORRENTI PAOLO, NATO A PALERMO 1989;

10. LI VIGNI FRANCESCO, NATO A PALERMO 1987;

11. CINA’ ANDREA MATTIA, NATO A PALERMO 1996;

12. VIVIRITO DARIO, NATO A PALERMO 1996;

13. IERVOLINO MARCO, NATO A PALERMO 1989;

14. CARAVELLO GIOVANNI, NATO A PALERMO 1982;

15. CASCIO VINCENZO, NATO A PALERMO 1980.