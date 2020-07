Dolore a Palermo, muore nel sonno Nazareno Ferrari

Palermo piange Nazareno Ferrari. L’uomo, palermitano, è morto nel sonno questa notte forse a causa di un infarto.

Nazareno Ferrari era il titolare del beershop Extra Hop di Palermo. Era considerato nel mondo delle birre artigianali un maestro e un grande intenditore di birra.

Nazareno Ferrari, secondo quanto si apprende, è morto nel sonno nella in cui viveva con la moglie e i due figlioletti. La moglie ha chiamato i soccorsi ma, il personale del 118 ha solo potuto costatare la morte dell’uomo. Non c’era più nulla da fare.

Nazareno Ferrari era un grande appassionato dell’arte di produzione della birra e negli anni era stato protagonista nell’organizzazione di diverse iniziative, tra le quali ‘Un’isola di birra’, dedicata alle birre artigianali siciliane.

Pochi anni fa aveva aperto il suo ultimo locale in via Cantavespri. Un locale diventato un punto di riferimento per della movida di Palermo per tanti giovani appassionati delle etichette artigianali di tutta Italia.

La notizia ha colpito come un fulmine a ciel sereno, tanto che i suoi clienti stanno lasciando numerosi messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook, ancora scioccati dall’improvvisa notizia.