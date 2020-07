Daria Biancardi trionfa alla super sfida di All Together Now

La palermitana Daria Biancardi vince la puntata speciale di All Together Now, il programma musicale andato in onda ieri sera su Canale 5. La bellissima voce di Daria Biancardi ha emozionato il muro composto dai 100 esperti di musica. Una voce inconfondibile quella della palermitana che ha dato un’ottima prova di talento e bravura.

È arrivata in trasmissione carichissima, fresca di vittoria al Festival della Musica Italiana di New York. Su Canale 5 uno show che ha visto competere sedici concorrenti, i migliori artisti delle due edizioni del game televisivo, con il trionfo della siciliana che, pur avendo accusato un edema alle corde vocali, ha vinto la prima manche con il brano di Beyoncé “Listen”.

Daria ha anche interpretato Gloria, la mitica canzone di Umberto Tozzi, conosciuta in tutto il mondo.

Una prova corale che ha fatto alzare in piedi la maggior parte del muro.

“Con il problema che ho avuto – dice – non pensavo che ce l’avrei fatta. Ma ho ricevuto il sostegno da parte di tutti e alla fine è arrivato il trionfo». E poi prosegue: “Mi hanno detto che sono stata come un supereroe, come se avessi “vinto i mondiali, ma con una gamba rotta”. Quando hanno annunciato la mia vittoria, ero sorpresa. Ma adesso sono super felice”.

Ad All Together Now ha partecipato anche Federico Martello, originario di San Cipirello, in provincia di Palermo. È stato uno dei protagonisti delle seconda edizione del programma condotto da Michelelle Hunziker e JAx. Federico, cantante di talento in carrozzina, intanto ha fatto carriera partecipando a numerosi show anche all’estero.