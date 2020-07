15 casi di Coronavirus in Sicilia in 24 ore: 11 sono migranti

Sono 15 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. A pesare sono gli 11 migranti positivi arrivati da paesi asiatici ma altri 4 sono casi di siciliani.

Questa mattina la Regione Siciliana ha diffuso i dati relativi ai tamponi eseguiti ai 64 migranti sbarcati lungo le coste siciliane. Si tratta di 11 positivi su 64 che fanno balzare non di poco i dati sui contagi in Sicilia. Gli 11 migranti positivi al Covid19 sono tutti asintomatici.

I migranti sono sbarcati ieri a Pozzallo e registrati in Sicilia perché assistiti dall’Asp di Siracusa. In totale i casi registrati dall’inizio dell’epidemia salgono a 3115, mentre le vittime restano 283. Sono 137 gli attualmente positivi.

Il dato è stato comunicato all’Istituto Superiore di Sanità dalla Regione oltre che al Ministero della Salute.

Ma i nuovi contagi non riguardano solo migranti. Sono 4 i siciliani positivi al Coronavirus registrati nelle ultime ore.

Non ci sono pazienti in terapia intensiva e ci sono solo 6 persone ricoverate per sintomi non gravi.