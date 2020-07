Vendono frutta e prendono il Reddito di Cittadinanza, furbetti a Bagheria

La Guardia di Finanza di Bagheria ha scoperto due persone che prendevano il Reddito di Cittadinanza facendo il lavoro di venditore ambulante di frutta e verdura in modo abusivo.

I Finanzieri della Compagnia di Bagheria, nell’ambito di alcuni servizi di controllo economico del territorio, hanno individuato due venditori di prodotti ortofrutticoli che esercitavano la propria attività commerciale in zone senza aver comunicato all’INPS l’inizio della propria attività. In questo modo hanno raggirato la legge in materia di Reddito di Cittadinanza.

In particolare, i militari hanno accertato che i due uomini, già multati in passato per esercizio abusivo di commercio ambulante, nonostante fossero stati attribuiti specifici numeri di Partita IVA, erano stati ammessi al beneficio del Reddito di cittadinanza.

Nell’ambito dei controlli del territorio è stato riscontrato, inoltre che gli stessi esercitavano l’attività senza misuratore fiscale e senza aver comunicato all’INPS la variazione del proprio status economico. Per tale motivo le Fiamme Gialle hanno proceduto a segnalare i due commercianti all’Istituto Nazionale di Previdenza per la decadenza del beneficio ammontante, complessivamente, a circa 30 mila euro.

L’attività di servizio conferma il fondamentale ruolo di polizia economico-finanziaria affidato al Corpo della Guardia di Finanza, a contrasto di coloro i quali, accedendo indebitamente a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, sottraggono importanti risorse economiche destinate persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di bisogno.