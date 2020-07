Operazione “Parallelo” a Palermo, 5 arresti

Cinque arresti a Palermo nell’ambito di una operazione dei Carabinieri del Noe denominata “Operazione Parallelo”.

E’ in corso in queste ore una operazione dei Carabinieri del Noe di Palermo e del Comando Provinciale di Palermo che stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare personale, emessa dal Gip del capoluogo siciliano.

I fermi arrivano su richiesta della Procura della repubblica-Dda di Palermo. I reati contestati sono attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti pericolosi e non, furto aggravato in concorso e occupazione abusiva di edifici pubblici. Sono in corso arresti e sequestri.

Nel mirino il traffico dei rifiuti ingombranti, a gestirlo alcuni palermitani che raccolgono ferro e altro materiale per poi rivenderlo.