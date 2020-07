Si farà il Cous Cous Fest 2020 di San Vito lo Capo

Il Cous Cous Fest di San Vito lo Capo a settembre. La kermesse gastronomia più attesa dell’estate si farà. A San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, è grande festa per la notizia confermata che l’edizione numero 23 del Cous Cous Fest si farà.

Il Cous Cous Fest è un evento tra i più attesi della stagione estiva del 2020. Un evento di respiro ormai internazionale. Non a caso è conosciuto come il festival internazionale dell’integrazione culturale che quest’anno si svolgerà dal 18 al 27 settembre.

Il sindaco di San Vito lo Capo, Giuseppe Peraino, lo aveva già anticipato che se ci fossero stati i presupposti non ci avrebbe rinunciato. E così è stato. Il via libera alla realizzazione della manifestazione, che porta ogni anno migliaia da turisti e appassionati, è arrivato nella riunione del comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi.

Al vertice hanno preso parte anche i vertici delle questura, delle forze dell’ordine, della sanità pubblica regionali e provinciali e i rappresentanti degli assessorati regionali alla sanità, al turismo e agricoltura e foreste della Regione Siciliana.

Il Comitato ha analizzato le modalità organizzative e le linee guida, illustrate dal primo cittadino e dalla società Feedback, che produce l’evento. Modalità, queste, che la manifestazione adotterà per rispettare e garantire uno svolgimento in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid. “Il nostro Cous Cous Fest si farà con gli accorgimenti sanitari e di ordine pubblico imposti dalla normativa vigente – spiega il sindaco -. Ringrazio il prefetto Ricciardi e tutto il comitato, che hanno dimostrato grande sensibilità e disponibilità, nel consentire lo svolgimento di quello che rappresenta un momento sociale, culturale ed economico estremamente importante non soltanto per il nostro comune, ma anche per la provincia e per l’intera regione.

Appuntamento dunque dal 18 al 27 settembre a San Vito lo Capo.