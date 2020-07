Incidente mortale in autostrada, muore Angela Frusteri di 51 anni

Angela Frusteri, residente nel comune di Sant’Agata Militello, 51 anni, è morta in seguito ad un grave incidente mortale che si è verificato questa notte in Sicilia, lungo la A20 Palermo-Messina. L’incidente è avvenuto tra i Comuni di Brolo e Patti, nel Messinese.

La donna, Angela Frusteri, ha perso la vita e ci sono anche altre cinque persone rimaste ferite nel tragico schianto.

Come detto Angela era residente nel comune di Sant’Agata Militello, ed è morta nello scontro tra due automobili lungo la A20 in direzione di marcia Messina.

La donna era originaria di Militello Rosmarino, residente a Sant’Agata Militello e lascia quattro figli.

Secondo la prima ricostruzione degli investigatori della Polizia Stradale, del Distaccamento di Sant’Agata Militello, intervenuti sul posto per i rilievi al comando del sostituto commissario Massimiliano Fiasconaro, a scontrarsi sono state due auto. Non si conoscono le cause del grave incidente mortale che sono ancora in corso di accertamento.

Lo schianto, in particolare, si è consumato in località Zappardino tra le lunghe gallerie di oltre 3 km “Petraro” e “Capo Calavà” in territorio di Gioiosa Marea.

Su una vettura viaggiavano la vittima, Angela Frusteri, due altre donne e un uomo. Secondo quanto si appende, pare si stessero recando ad una festa di compleanno. Un uomo, invece, si trovava alla guida dell’altra auto con due altre persone. Una delle tre donne, una 30enne, è in gravi condizioni e si trova ricoverata all’ospedale “Barone Romeo” di Patti. Sull’altra macchina in tre rimasti feriti in condizioni meno gravi.

In totale sono cinque i feriti trasportati al “Barone Romeo” con le ambulanze del 118. Il tratto autostradale compreso tra Brolo e Patti, in direzione Messina è stato riaperto solo questa mattina.

La salma di Angela Frusteri si trova nella camera mortuaria del nosocomio di Patti in attesa che, probabilmente domani, venga effettuata l’autopsia disposta dal magistrato inquirente che ha istruito un fascicolo d’indagine.