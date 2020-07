L’ex sindaco di San Cipirello Vincenzo Geluso torna in libertà

Vincenzo Geluso, l’ex sindaco di San Cipirello in provincia di Palermo, torna il libertà. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Palermo, Cosimo Di Gioia.

Il Giudice per le Indagini preliminari ha accolto il ricorso posto in essere dal Collegio difensivo composto dai Salvino Caputo, Vincenza Lupo e Giada Caputo. Il magistrato ha così revocato la misura cautelare residua che prevedeva per l’ex primo cittadino di San Cipirello l’obbligo dì dimora presso il comune di residenza con la imposizione di orari di uscita e rientro.

La difesa ha rappresentato al Gip che erano cessate le esigenze cautelari imposte nel marzo scorso. In precedenza il Tribunale per il Riesame di Palermo aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con l’obbligo di dimora.

Intanto ieri il Tribunale civile di Palermo si è riservato di decidere anche in ordine alla richiesta di incandidabilità avanzata dal Ministero dell’Interno. Anche in quella sede la difesa ha sostenuto l’improcedibilita dell’azione per la mancata presentazione dell’Avvocatura dello Stato alla udienza del 5 giugno scorso.

Geluso è componente dell’Ufficio di gabinetto dell’assessore regionale all’Agricoltura ed è indagato nell’ambito di una inchiesta per presunta corruzionee e truffa sui fondi erogati dalla Regione che si sarebbe realizzata attraverso la compiacenza di professionisti e soprattutto funzionari pubblici.

Geluso è stato fermato in uno dei filoni dell’inchiesta della guardia di finanza che il 4 marzo scorso ha portato a 24 misure cautelari. L’indagine della Guardia di Finanza ruota sul ruolo e sulle pratiche di alcuni funzionari che avrebbero agevolato il sistema creato per ottenere illecitamente i fondi dalla Regione Siciliana.

Nel mirino delle Fiamme Gialle una domanda di finanziamento di 159 mila euro, presentata nell’ambito della Misura 7.5 del PSR Sicilia 2014/2020 dal Comune di San Cipirello e relativa ad un progetto per la riqualificazione dell’area a parcheggio su corso Trento e la realizzazione di un centro di informazione turistica.