Il mare diventa verde a Balestrate, fenomeno legato alle alghe

A Balestrate l’acqua del mare diventa verde per un particolare fenomeno di fioritura delle alghe. Sarebbe la temperatura particolarmente calda della riva a indurre le alghe a fiorire dando all’acqua un aspetto decisamente strano.

Lo ha confermato anche il sindaco di Balestrate che a causa delle elevate temperature registrate nell’ultima settimana vi è una fioritura algale che ha “colorato” alcuni tratti del mare.

“Non vi è alcun problema nè dal depuratore nè dai fiumi, dalle prime analisi si tratta di un fenomeno del tutto naturale”, tranquillizza il sindaco.

Dello strano fenomeno che colora il mare di Balestrate sono già avvisati la Capitaneria di Porto e l’Arpa.

Secondo quanto sostiene il sindaco del comune in provincia di Palermo, si dovrebbe trattare di un’anomala fioritura di alghe. E non sarebbe la prima volta che si verifica lo strano fenomeno.

A causa del mare calmo le alghe si depositano in riva dove la temperatura dell’acqua è più alta. L’alga dunque è spinta a fiorire e a far assumere all’acqua un aspetto verdastro. Le correnti dovrebbero spingere le alghe a largo ma in una situazione di mare calmo il mare rimane resta di questa colorazione.

Molti sono i bagnanti che non osano entrare in acqua nonostante le rassicurazioni che si tratterebbe solo di un fenomeno naturale.