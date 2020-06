Sì alle assunzioni di Forestali alla Regione Siciliana

Arriva la riforma al Parlamento siciliano che sblocca le assunzioni dei forestali. Alla Regione si analizzerà la prossima settimana la riforma che è tra le più attese in Sicilia, quella dei forestali che prevede, tra l’altro assunzioni per la carenza di organico.

L’anno scorso a luglio Musumeci aveva annunciato un piano di assunzioni di almeno 800 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Con lo sblocco dei concorsi, la Regione potrebbe poi pubblicare il relativo bando di concorso per assumere Forestali.

Se ne parlerà martedì prossimo. Il testo è in attesa di ricevere gli emendamenti che prevedono il ritorno delle assunzioni nel comparto forestale. Un testo che è divenuto ancora più urgente dopo l’emergenza Coronavirus. “Per far fronte alle necessità di controllo, in attuazione dei recenti Dpcm e delle ordinanze del Presidente della Regione, il personale del Corpo Forestale è stato e continua ad essere impegnato in numerose attività in collaborazione con tutte le forze in campo”, si legge sulla nota che allegata al disegno di legge. Tra le attività destinate ai forestali i controlli agli ingressi in Sicilia, sulle eventuali speculazioni, il caro prezzi e le frodi agroalimentari. In settimana, inoltre è partito anche il servizio di prevenzione incendi.

Da oltre 25 anni il comparto forestale non ha nuove assunzioni e la pianta organica risale al 2007. Da ciò ne deriva “la necessità di implementare con urgenza le risorse organiche del Corpo”, atteso che “le gravissime carenze di organico determinano una insufficiente distribuzione sul territorio, uno scarso livello delle attività di aggiornamento e specializzazione, nonché gravi criticità nel controllo del patrimonio naturalistico.

Nulla o poco si sa sui bandi e sui requisiti di partecipazione al concorso per assumere agenti del Corpo Forestale. Quello che si sa è che il sistema del Corpo Forestale avrebbe bisogno di una bella infornata di personale giovane.