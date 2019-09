Samara Morgan semina il panico in mezza Sicilia (VIDEO)

Continua il Samara Challenge in tutta la Sicilia. Quello che è partito come uno scherzo di cattivo gusto, adesso si è trasformato in una vera psicosi Samara.

Capelli neri lunghi e abito bianco fino ai piedi, cammina di notte per le strade spaventando chi la incontra. Si rincorrono le foto sui social sugli avvistamenti del personaggio di The Ring, conosciuto soprattutto dagli appassionati di film horror.

Gli ultimi avvistamenti di Samara sono nel trapanese. Samara è stata fotografata a Castellammare del Golfo, Alcamo, Salemi e Castelvetrano.

Momenti di puro terrore si sono registrati già in mezza Sicilia. A Monreale Samara è stata avvistata davanti al cimitero, a Palermo è comparsa nel centro storico, a Partinico in una piazza.

Così le notti si trasformano nel momento ideale per vestirsi da Samara e andare in giro a spaventare i passanti. C’è da ricordare che ormai la pratica è diventata un allarme sociale tanto che c’è stata la prima denuncia per Samara.

A Niscemi una ragazza è stata denunciata dalla polizia per procurato allarme.

Samara intanto continua ad apparire e si sta iniziando a pensare che dietro a questo fenomeno possa esserci una strategia di marketing di qualche azienda. Nel caso fosse così, possiamo affermare che è ampiamente riuscita.

Sono ormai centinaia le ragazze che si aggirano in Sicilia travestite da Samara.

Intanto Netflix ha annunciato l’uscita nei prossimi mesi della saga di The Ring.