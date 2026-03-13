Caro carburanti in Sicilia, parte l’esposto in Procura

Sui carburanti servono interventi immediati e concreti: non bastano riunioni o convocazioni delle compagnie petrolifere. È la posizione del Codacons che interviene sul caro carburanti che continua a colpire anche la Sicilia, commentando la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di incontrare le compagnie petrolifere nei prossimi giorni.

“I listini di benzina e gasolio stanno salendo giorno dopo giorno anche nell’Isola, con effetti diretti sul costo della vita e sui prezzi di beni e servizi – afferma Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons – Di fronte a questo scenario non bastano incontri o tavoli tecnici: è necessario un intervento immediato dello Stato con un taglio delle accise che non può essere inferiore a 20 centesimi al litro, misura indispensabile per riportare i prezzi a livelli più sostenibili ed evitare una pericolosa escalation inflazionistica. Peraltro la normativa vigente consente già di intervenire sulle accise attraverso il meccanismo delle cosiddette accise mobili, che permette allo Stato di compensare gli aumenti dei carburanti utilizzando il maggiore gettito IVA generato dall’aumento dei prezzi alla pompa”

Il Codacons annuncia inoltre di essere al lavoro per presentare un esposto alle Procure della Repubblica di tutta la Sicilia, chiedendo alle magistrature competenti di valutare e verificare l’eventuale esistenza di fenomeni speculativi alla luce dei repentini incrementi dei prezzi al dettaglio registrati negli ultimi giorni.

L’associazione chiederà pertanto alle Procure siciliane di accertare, nell’ambito delle rispettive competenze, se tali dinamiche possano presentare profili meritevoli di approfondimento sotto il profilo penale, con particolare riferimento alle ipotesi previste dalla normativa in materia di manovre speculative su merci e aggiotaggio.

I cittadini che intendano segnalare anomalie sui prezzi dei carburanti o chiedere assistenza possono contattare il Codacons scrivendo all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com oppure tramite WhatsApp al numero 3715201706.

“Su un bene essenziale come i carburanti non possono esserci aumenti ingiustificati che ricadono sulle tasche dei cittadini e sull’economia del territorio. Per questo il Codacons porterà la questione all’attenzione della magistratura siciliana affinché vengano svolte tutte le verifiche del caso”. – conclude Tanasi.