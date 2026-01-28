Gabriel Garko ha sposato un palermitano: si chiama Giorgio, ha 40 anni e fa l’avvocato

Il segreto meglio custodito dello showbiz italiano è durato due anni, ma ora è venuto a galla. Gabriel Garko si è sposato, e il marito è un palermitano. Si chiama Giorgio, ha 40 anni, fa l’avvocato e vanta origini nobiliari. L’unione civile, celebrata in gran segreto, risale al 2 dicembre di due anni fa.

A rivelare la notizia è stato lo stesso attore, ospite dell’ultima puntata di Verissimo. Di fronte a Silvia Toffanin, Garko ha mostrato la fede al dito e raccontato i dettagli di un matrimonio volutamente blindato: «Mi sono sposato un paio di anni fa. Ho sempre tenuto scisse la mia sfera privata da quella pubblica. Le storie vere le ho tenute per me, ci tengo tanto alla privacy perché non sono d’accordo che bisogna dire sempre tutto».

A svelare ulteriori dettagli ci ha pensato il settimanale “Chi”, che in copertina pubblica le foto dei due a passeggio per le strade di Roma. Nell’articolo firmato da Azzurra Della Penna emerge il profilo di Giorgio: palermitano doc, quarantenne, avvocato di professione e con origini nobiliari. Non solo: gestisce anche alcuni bed and breakfast in Sicilia.

I due si sono conosciuti quattro anni fa grazie ad amici comuni, per poi ritrovarsi attraverso i social. Accanto a Giorgio, Dario Oliviero – questo il vero nome dell’attore – sembra aver ritrovato serenità dopo un periodo difficile.

La scelta della data non è stata casuale. «Ho deciso di sposarmi perché con lui sto bene – ha spiegato Garko a Verissimo –. Lo abbiamo fatto il 2 dicembre, vicino a Natale, quando tutti sono impegnati a pensare ai regali. All’anagrafe magari nemmeno si sono resi conto della situazione».

Una cerimonia intima, quasi clandestina: «Non abbiamo detto nulla alle rispettive famiglie. Eravamo in quattro, chiusi in Comune, da soli. Abbiamo comunicato tutto lo stesso giorno del matrimonio alle persone a cui volevamo bene».

La notizia getta nuova luce sui numerosi avvistamenti dell’attore in Sicilia negli ultimi anni. Gabriel Garko è stato fotografato più volte d’estate a Mondello e a passeggio per le vie del centro storico di Palermo: ora si spiega il motivo di quelle frequenti visite nell’Isola.