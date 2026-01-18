Cronaca

Forte maltempo in Sicilia: allerta pioggia torrenziale: l’avviso di Anas

A partire dalla mattinata di domani, lunedì 19 gennaio 2026, e per le successive 24-36 ore, sono attesi venti di burrasca provenienti dai quadranti orientali sulla Sicilia, in estensione a Sardegna e Calabria, con un’intensificazione nella giornata di martedì fino a burrasca forte con raffiche di tempesta. Sono inoltre previste forti mareggiate lungo le coste esposte.

Dalla serata di domani, lunedì 19 gennaio 2026, e per le successive 18-24 ore, si preannuncia il protrarsi di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Sicilia e Sardegna, con particolare riguardo ai settori orientali e meridionali delle regioni e accumuli pluviometrici decisamente elevati. I fenomeni saranno accompagnati da piogge di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate.

Il personale Anas intensificherà le attività di sorveglianza lungo la rete stradale di competenza, con un monitoraggio costante sulla SS 113 “Settentrionale Sicula”, la SS 115 “Sud Occidentale Sicula” e la SS 114 “Orientale Sicula”.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda l’importanza della prudenza: quando guidi, guida e basta! No distrazioni, no alcol, no droga, per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).

Per una mobilità informata, l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile su tutti gli smartphone e i tablet tramite l’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App Store” e “Play Store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è inoltre raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

