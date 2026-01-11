“Màkari 5” cerca attori: casting urgenti per soli siciliani dai 18 a 70 anni

Buone notizie per gli aspiranti attori siciliani: la quinta stagione di “Màkari” è ufficialmente confermata e la macchina produttiva si è già messa in moto. I casting sono aperti e vengono definiti “urgenti” dalla produzione, segno che i tempi stringono: le riprese partiranno a marzo 2026 e dureranno ben 15 settimane.

La serie televisiva targata Palomar e Rai Fiction, ambientata tra le meraviglie della provincia di Trapani e ispirata ai racconti del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri (in particolare al volume “Quattro indagini a Màkari” edito da Sellerio), torna dunque a cercare volti nuovi da inserire nel cast. Un’occasione concreta per chi sogna di lavorare nel mondo della fiction, con la garanzia di una prestazione retribuita.

Chi può candidarsi

La ricerca è rivolta esclusivamente a uomini e donne siciliani di età compresa tra i 18 e i 70 anni. Attenzione: la produzione specifica che non verranno prese in considerazione candidature di attori non siciliani, indipendentemente dall’esperienza maturata. Il legame con il territorio, evidentemente, resta un elemento fondamentale per la riuscita della serie.

Come partecipare ai casting

Per candidarsi è necessario inviare una mail all’indirizzo attorisicilia@gmail.com allegando:

Due fotografie recenti e non ritoccate (una in primo piano, una a figura intera)

Un curriculum aggiornato con eventuali esperienze pregresse

Un numero di telefono per essere ricontattati

Chi è rappresentato da un’agenzia dovrà indicare anche i riferimenti del proprio agente. La selezione prevede una prima fase di valutazione tramite self tape, ma non è esclusa la possibilità di un provino in presenza in Sicilia per i candidati che supereranno il primo step.