Economia&Lavoro

“Màkari 5” cerca attori: casting urgenti per soli siciliani dai 18 a 70 anni

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Buone notizie per gli aspiranti attori siciliani: la quinta stagione di “Màkari” è ufficialmente confermata e la macchina produttiva si è già messa in moto. I casting sono aperti e vengono definiti “urgenti” dalla produzione, segno che i tempi stringono: le riprese partiranno a marzo 2026 e dureranno ben 15 settimane.

La serie televisiva targata Palomar e Rai Fiction, ambientata tra le meraviglie della provincia di Trapani e ispirata ai racconti del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri (in particolare al volume “Quattro indagini a Màkari” edito da Sellerio), torna dunque a cercare volti nuovi da inserire nel cast. Un’occasione concreta per chi sogna di lavorare nel mondo della fiction, con la garanzia di una prestazione retribuita.

Chi può candidarsi

La ricerca è rivolta esclusivamente a uomini e donne siciliani di età compresa tra i 18 e i 70 anni. Attenzione: la produzione specifica che non verranno prese in considerazione candidature di attori non siciliani, indipendentemente dall’esperienza maturata. Il legame con il territorio, evidentemente, resta un elemento fondamentale per la riuscita della serie.

Come partecipare ai casting

Per candidarsi è necessario inviare una mail all’indirizzo attorisicilia@gmail.com allegando:

Due fotografie recenti e non ritoccate (una in primo piano, una a figura intera)

Un curriculum aggiornato con eventuali esperienze pregresse

Un numero di telefono per essere ricontattati

Chi è rappresentato da un’agenzia dovrà indicare anche i riferimenti del proprio agente. La selezione prevede una prima fase di valutazione tramite self tape, ma non è esclusa la possibilità di un provino in presenza in Sicilia per i candidati che supereranno il primo step.

News suggerite per te:

  1. Omicidio Taormina, la svolta: “Non era solo”, si cerca il complice che ha colpito la vittima con una bottiglia
  2. Schifani fa gli auguri ai siciliani: “La Sicilia può farcela insieme”
  3. Assunzioni alla partecipata del Comune, la Sispi cerca 16 dipendenti a tempo indeterminato
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Nuovo allerta meteo in arrivo, Palermo attiva piano emergenza freddo
Cronaca
Palermo, furto al Molo Sant’Erasmo: ladro si cala da una palma e svaligia il ristorante
Cronaca
Bancomat fatto esplodere e una parete sventrata, doppio colpo alle banche: bottino 100mila euro
Cronaca
Blitz dei carabinieri allo Zen 2: sequestrati armi, droga e serra indoor con 126 piante
Cronaca
Dramma sul lavoro, operaio folgorato e precipitato da tre metri
Cronaca