Il prof Nicola Scichilone del Policlinico di Palermo eletto Presidente nazionale della Società Italiana di Pneumologia

Il Professore Nicola Scichilone, Direttore dell’unità operativa complessa di Pneumologia del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo e Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di Palermo, è stato eletto Presidente nazionale della Società Italiana di Pneumologia (SIP). Il neo eletto assumerà la carica nel 2027.

E’ la prima volta che uno specialista palermitano viene chiamato a guidare la Società scientifica punto di riferimento nel campo della Medicina Respiratoria per le autorità nazionali, regionali e locali.

La SIP collabora attivamente con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e le principali istituzioni sanitarie pubbliche per la definizione e la diffusione di linee guida dedicate alla gestione delle patologie respiratorie, in un’ottica fortemente interdisciplinare.

La Società conta oltre 1.700 soci, professionisti della medicina respiratoria operanti in ambito universitario, ospedaliero e territoriale.

Il Professor Scichilone è autore di oltre 340 articoli scientifici in extenso pubblicati su riviste internazionali indicizzate con impact factor, oltre a contributi su riviste internazionali e nazionali. Ha inoltre curato capitoli di libri di testo e monografie di riferimento nel settore pneumologico.

«Accolgo con entusiasmo e con un profondo senso di responsabilità questa nomina – afferma il Professor Scichilone – espressione di un consenso unanime da parte della comunità pneumologica italiana. La considero soprattutto un riconoscimento per le istituzioni universitarie e ospedaliere palermitane che ho l’onore di rappresentare. Affronteremo con determinazione le sfide della medicina respiratoria moderna, con l’obiettivo di garantire ai pazienti la migliore assistenza possibile e ai professionisti un costante aggiornamento scientifico, rafforzando il confronto con il territorio in una prospettiva autenticamente interdisciplinare».

La Direttrice generale del Policlinico Maria Grazia Furnari, si congratula per il nuovo incarico: «L’elezione del Professor Scichilone alla Presidenza nazionale della Società Italiana di Pneumologia rappresenta un risultato di grande prestigio per il Policlinico e per l’intero Ateneo palermitano. È il riconoscimento di un percorso scientifico e professionale di altissimo livello e testimonia la qualità dell’attività clinica, assistenziale e di ricerca sviluppata nella nostra Azienda. A nome della Direzione strategica, rivolgo al Professore i migliori auguri di buon lavoro».

