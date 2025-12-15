Controlli serrati a Monreale: sequestrato hashish e denunciati minorenni armati

I carabinieri della Compagnia di Monreale, insieme alla Sezione radiomobile e con il coordinamento delle Stazioni territoriali, hanno realizzato un’importante operazione di controllo straordinario del territorio. L’iniziativa ha puntato a contrastare la guida in stato di alterazione, lo spaccio di stupefacenti e altre forme di illegalità diffusa.

Durante i controlli effettuati a Monreale, gli investigatori dell’Arma hanno proceduto alla denuncia di tre componenti della stessa famiglia: un 57enne, una 50enne e un 23enne. Tutti e tre sono stati accusati di detenzione, produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Le perquisizioni domiciliari hanno portato al ritrovamento di 115 grammi di hashish, confezionati in panetti e nascosti sia nella borsa della donna che in un ripostiglio della cucina dell’abitazione.

Nel cuore del centro storico, le forze dell’ordine hanno fermato due giovani dal comportamento sospetto. L’ispezione ha fatto emergere che i ragazzi, di cui uno ancora minorenne, trasportavano una mazza ferrata e un coltello a serramanico. Interpellati sul possesso di tali armi, hanno giustificato la cosa parlando di autodifesa, ma tale spiegazione non ha evitato la denuncia a piede libero per porto illegale di armi.

Sul fronte della sicurezza stradale, l’operazione ha portato a sei denunce: quattro automobilisti sono stati fermati alla guida in stato di ebbrezza alcolica, un altro conduceva sotto l’effetto di droghe, mentre un 46enne è stato sorpreso al volante senza patente, risultando recidivo.

In totale, 13 persone sono finite segnalate alla Prefettura di Palermo per detenzione di piccole quantità di stupefacenti a uso personale. L’operazione ha visto il controllo di 70 soggetti e 50 mezzi, oltre all’effettuazione di 10 perquisizioni e all’elevazione di 6 sanzioni per infrazioni stradali.

L’hashish sequestrato è stato trasferito presso il Laboratorio di Analisi del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo per essere sottoposto agli esami di laboratorio.

Le attività di controllo del territorio continueranno nei giorni a venire, nell’ottica di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e arginare il fenomeno della microcriminalità e del degrado.