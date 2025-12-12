Cronaca

Lutto a Misilmeri: morto Stefano Vicari, ex consigliere comunale e attivista

di Gaetano Ferraro
lettura in 1 minuti

Un lutto improvviso ha colpito Misilmeri. Si è spento prematuramente Stefano Vicari, ex consigliere comunale e per anni figura attiva nella politica locale. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Vicari era conosciuto e apprezzato da tutti per il suo carattere allegro e la sua passione per l’impegno civico. Chi lo ha conosciuto lo ricorda per il sorriso che aveva sempre per chiunque e per la sua capacità di coinvolgere gli altri con entusiasmo.

“Ci stringiamo con affetto al dolore della famiglia, dell’amata moglie Fina, delle adorate figlie Marta, Chiara, Agnese ed Elisabetta, del papà Nino, del fratello Beppe, dei generi, dei nipotini e di quanti gli hanno voluto bene. A lui e a voi assicuriamo la nostra preghiera ed il nostro sincero abbraccio”, si legge in una nota del comune di Misilmeri.

News suggerite per te:

  1. Sparatoria a Palermo, morto Stefano Gaglio di 39 anni, caccia al killer, al setaccio le telecamere
  2. Lutto a Palermo, morto Ottavio Marotta: l’Acquasanta piange il suo simbolo dello street food
  3. Cambiano residenza per intascare il RdC, 21 indagati: anche 3 vigili urbani e dipendente comunale
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
diGaetano Ferraro
Segui:
Giornalista pubblicista, direttore responsabile di DirettaSicilia.it e Monrealelive.it. Collaboratore di varie testate, tra cui BlogSicilia.it, SiciliaFan.it e donnaclick.it
Nessun commento

Ultime notizie

Morta dopo una lunga malattia la ricercatrice e mamma Giovanna Brunetti: funerali a Terrasini
Cronaca
Oltre 150.000 vaccini antinfluenzali somministrati in provincia di Palermo
Cronaca
Morto a 28 anni il calciatore siciliano Cristian Desi: lascia la moglie incinta
Cronaca In primo piano
Incidente in via dell’Olimpo: auto si ribalta dopo l’impatto, donna ferita in codice rosso
Cronaca
Atto vandalico contro Zangaloro: incendio distrugge il negozio
Cronaca