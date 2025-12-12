Lutto a Misilmeri: morto Stefano Vicari, ex consigliere comunale e attivista

Un lutto improvviso ha colpito Misilmeri. Si è spento prematuramente Stefano Vicari, ex consigliere comunale e per anni figura attiva nella politica locale. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Vicari era conosciuto e apprezzato da tutti per il suo carattere allegro e la sua passione per l’impegno civico. Chi lo ha conosciuto lo ricorda per il sorriso che aveva sempre per chiunque e per la sua capacità di coinvolgere gli altri con entusiasmo.

“Ci stringiamo con affetto al dolore della famiglia, dell’amata moglie Fina, delle adorate figlie Marta, Chiara, Agnese ed Elisabetta, del papà Nino, del fratello Beppe, dei generi, dei nipotini e di quanti gli hanno voluto bene. A lui e a voi assicuriamo la nostra preghiera ed il nostro sincero abbraccio”, si legge in una nota del comune di Misilmeri.