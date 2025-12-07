Ennesimo schianto sulla Palermo-Sciacca: carambola tra tre veicoli vicino Altofonte

La statale 624 Palermo-Sciacca si conferma teatro di un’altra criticità viaria. Nel tardo pomeriggio di sabato 7 dicembre, precisamente attorno alle ore 18:30, si è verificato un sinistro stradale che ha visto il coinvolgimento di tre autovetture nel tratto in corrispondenza di Altofonte.

L’episodio rappresenta il secondo evento incidentale della giornata su questa importante arteria. La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente: personale sanitario del 118, squadre dei vigili del fuoco e pattuglie dei carabinieri hanno raggiunto rapidamente l’area interessata dal sinistro per prestare assistenza e mettere in sicurezza la zona. Gli operatori stanno effettuando i rilievi tecnici per determinare le cause dell’accaduto.

Non sono ancora disponibili informazioni dettagliate circa le conseguenze per gli occupanti dei veicoli. Ulteriori dettagli saranno resi noti nelle ore successive.