Cronaca

Ennesimo schianto sulla Palermo-Sciacca: carambola tra tre veicoli vicino Altofonte

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

La statale 624 Palermo-Sciacca si conferma teatro di un’altra criticità viaria. Nel tardo pomeriggio di sabato 7 dicembre, precisamente attorno alle ore 18:30, si è verificato un sinistro stradale che ha visto il coinvolgimento di tre autovetture nel tratto in corrispondenza di Altofonte.

L’episodio rappresenta il secondo evento incidentale della giornata su questa importante arteria. La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente: personale sanitario del 118, squadre dei vigili del fuoco e pattuglie dei carabinieri hanno raggiunto rapidamente l’area interessata dal sinistro per prestare assistenza e mettere in sicurezza la zona. Gli operatori stanno effettuando i rilievi tecnici per determinare le cause dell’accaduto.

Non sono ancora disponibili informazioni dettagliate circa le conseguenze per gli occupanti dei veicoli. Ulteriori dettagli saranno resi noti nelle ore successive.

News suggerite per te:

  1. Incidente sulla Palermo-Sciacca, tamponamento a catena vicino ad Altofonte: traffico in tilt
  2. Incidente sulla Palermo-Sciacca tra Monreale e Altofonte: due morti e tre feriti
  3. Tragedia sulla Palermo-Sciacca: terribile scontro tra tre auto, un morto e 6 feriti
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

A Palermo i vincitori del Premio Letterario Giornalistico “Nadia Toffa” 2025
Comunicati stampa
Misilmeri, giovane si getta nel vuoto dopo aver chiamato la fidanzata: “miracolato” dalla vegetazione
Cronaca
Scrive una lettera, “Chiedo perdono a tutti”: 78enne uccide la figlia disabile e si suicida a Corleone
Cronaca
Incidente sulla Palermo-Sciacca, ci sono feriti
Cronaca
Aggredisce passanti con una catena e ferisce un anziano: denunciato 28enne a Palermo
Cronaca