Spaccio di droga allo Zen, due arresti: dosi nascoste in auto abbandonata e crepe nei muri

Palermo – Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere ZEN 2, i Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due palermitani di 34 e 41 anni, già noti alle forze dell’ordine con precedenti specifici, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l’attività di pattugliamento, i militari hanno sorpreso il 34enne mentre consegnava alcuni involucri a diversi acquirenti, prelevando le dosi da un borsello occultato all’interno della carcassa di un’auto abbandonata lungo via Rocky Marciano, dove aveva allestito il suo piccolo deposito. Immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di oltre 15 dosi tra cocaina, hashish e crack, nonché di ulteriori involucri nascosti in una crepa del muro accanto al punto in cui era solito stazionare. Addosso all’arrestato anche 170 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Contestualmente, sempre in via Rocky Marciano, il monitoraggio costante dei Carabinieri della Stazione ha portato al rinvenimento e sequestro a carico di ignoti di circa 50 dosi di hashish celate nel sottoscala di un padiglione.

In via Alberto Braglia un altro equipaggio dei militari ha notato il 41enne intento a cedere alcune dosi di droga ad un acquirente.

Entrambi sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale: l’indagato è stato trovato in possesso di 18 dosi di cocaina nascoste all’interno delle tasche dei vestiti e della somma di 110 euro ritenuta provento dello spaccio; l’acquirente, in possesso di 3 dosi della medesima sostanza, è stato invece segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di droga.

Entrambi gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

L’intervento conferma l’impegno quotidiano e continuativo dei militari nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, un’azione di prevenzione e repressione che, attraverso interventi mirati e costanti, ha lo scopo di ridurre la presenza della microcriminalità e restituire maggiore sicurezza al quartiere e ai residenti.