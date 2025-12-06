CronacaIn primo piano

Omicidio-suicidio a Corleone: Lucia Pecoraro uccide la figlia Giuseppina e si toglie la vita

Omicidio-suicidio a Corleone: Lucia Pecoraro, 78 anni, uccide la figlia disabile Giuseppina e si impicca in via Sgarlata
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Corleone sotto shock: madre uccide la figlia disabile e si toglie la vita, i nomi delle vittime
Una tragedia della disperazione ha scosso questa mattina il centro storico di Corleone, in provincia di Palermo. In un appartamento di via Sgarlata, il silenzio è stato rotto dalla scoperta di un omicidio-suicidio maturato tra le mura domestiche.
Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, Lucia Pecoraro, pensionata di 78 anni, avrebbe ucciso la figlia disabile, Giuseppina Milone, di 47 anni, per poi togliersi la vita impiccandosi. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, allertati probabilmente dai vicini o dai familiari, per le due donne non c’era più nulla da fare.

Gli inquirenti stanno scavando nel contesto familiare per confermare il movente, che appare tuttavia legato a uno stato di profonda solitudine e prostrazione psicologica. Lucia Pecoraro era rimasta vedova da appena otto mesi. Il marito, un ex infermiere dell’ospedale dei Bianchi, era una figura nota e benvoluta in paese, ricordato da tutti per la sua generosità.

Dopo la scomparsa del coniuge, l’anziana si era ritrovata sola a gestire l’assistenza complessa della figlia quarantasettenne. Un carico fisico ed emotivo che, nel vuoto lasciato dal lutto, potrebbe essere diventato insostenibile, fino a spingerla al tragico gesto di questa mattina. I militari dell’Arma proseguono gli accertamenti per chiudere il cerchio sulla dinamica esatta dell’accaduto.

News suggerite per te:

  1. Tenta il suicidio al Ponte Corleone: salvato da poliziotto e carabiniere fuori servizio
  2. Omicidio Taormina, la Procura allontana da Cruillas la compagna e la figlia di Maranzano
  3. Morto l’ex presidente del Palermo Paul Baccaglini, trovato senza vita in casa: ipotesi suicidio
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Cammarata celebra la XX edizione del suo Presepe Vivente: un viaggio nella memoria, nella fede e nella tradizione siciliana
Comunicati stampa
Omicidio-suicidio a Corleone: Lucia Pecoraro strangola la figlia Giuseppina e si impicca
Cronaca
Palermo, incendio nella notte in via Laurana: salvati inquilini e animali domestici
Cronaca
Spaccio di droga allo Zen, due arresti: dosi nascoste in auto abbandonata e crepe nei muri
Cronaca
Meteo, allerta gialla in Sicilia per sabato 6 dicembre: rischio piogge e rovesci
Cronaca