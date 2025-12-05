Lite alle terme segestane finisce a sprangate, un arresto e palermitano in ospedale

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Alcamo e della Stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato un 32enne originario del Varesotto, ma domiciliato a Castellammare del Golfo, con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Dopo una segnalazione arrivata al 112, i militari dell’Arma sono intervenuti presso le terme libere segestane, dove hanno sorpreso e bloccato il 32enne che, al culmine di una lite, stava aggredendo con calci, pugni e una spranga di ferro un 46enne palermitano.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale di Alcamo, dove è stata ricoverata senza essere in pericolo di vita.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, per il 32enne è stato disposto l’obbligo di dimora con permanenza domestica nelle ore notturne.

—

## TITOLI STILE BALARM.IT

– Alle terme con spranga di ferro: arrestato per brutale aggressione

– Picchia un uomo a colpi di spranga alle terme segestane: arrestato 32enne

– Violenta aggressione alle terme libere: in manette 32enne del Nord

– Spranga di ferro e pugni contro un palermitano: scatta l’arresto

## TITOLI STILE PALERMOTODAY.IT

– Castellammare del Golfo, aggredisce un uomo con spranga di ferro: arrestato

– Picchiato a sangue alle terme segestane: arrestato 32enne

– Lite finisce nel sangue alle terme libere: un arresto

– Aggredisce 46enne con spranga e pugni: arrestato dai carabinieri

## META DESCRIPTION

Arrestato 32enne per aggressione con spranga di ferro alle terme segestane. Vittima ricoverata ad Alcamo non in pericolo.

## SLUG

aggressione-spranga-castellammare-arresto

## PAROLE CHIAVE

aggressione Castellammare del Golfo, arresto terme segestane, lesioni personali aggravate, carabinieri Alcamo

## TAG TITLE

Castellammare, aggressione con spranga di ferro: arrestato 32enne