Lite alle terme segestane finisce a sprangate, un arresto e palermitano in ospedale

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Alcamo e della Stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato un 32enne originario del Varesotto, ma domiciliato a Castellammare del Golfo, con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Dopo una segnalazione arrivata al 112, i militari dell’Arma sono intervenuti presso le terme libere segestane, dove hanno sorpreso e bloccato il 32enne che, al culmine di una lite, stava aggredendo con calci, pugni e una spranga di ferro un 46enne palermitano.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale di Alcamo, dove è stata ricoverata senza essere in pericolo di vita.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, per il 32enne è stato disposto l’obbligo di dimora con permanenza domestica nelle ore notturne.

