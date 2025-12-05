Schianto sulla Palermo-Mazara: auto contro guardrail a Montelepre

Questa mattina si è verificato un tamponamento lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto in prossimità dell’uscita di Montelepre, carreggiata verso Trapani. Il sinistro ha coinvolto due autovetture di piccola cilindrata: una Fiat Panda e un secondo veicolo che, in seguito all’urto, è andato a impattare contro le barriere di protezione laterali.

Gli agenti della Polizia Stradale sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi del caso e coordinare il traffico, che ha subito rallentamenti necessari per garantire la sicurezza della zona interessata.

Al momento attuale non risultano persone ferite, sebbene gli accertamenti da parte delle autorità competenti siano tuttora in fase di svolgimento.