Tragedia in Sicilia, muore a 16 anni dopo un malore: addio a Elysea

Canicattì piange Elysea Giardina, studentessa 16enne morta dopo un malore e aneurisma cerebrale. Cordoglio sui social
di Redazione Web
La comunità di Canicattì (AG) è affranta e sgomenta a seguito della prematura scomparsa di Elysea Giardina. Lei, una ragazza di 16 anni, lo scorso 20 ottobre in casa è stata colpita da un malore improvviso, è svenuta, e cadendo ha battuto la testa. È stata soccorsa in ospedale, a Caltanissetta, al Sant’Elia, e sottoposta ad un intervento chirurgico per fermare l’emorragia cerebrale.

Il coma farmacologico. La morte. Aneurisma cerebrale. Sono tanti i messaggi di cordoglio sui social, da parte di quanti hanno conosciuto Elysea, che frequentava il Liceo scientifico Ugo Foscolo di Canicattì.

