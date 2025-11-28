Terrasini, morto Carlo Orlando: era il gestore dello storico Sea Club di Cala Rossa

Terrasini piange la scomparsa di Carlo Orlando, storico gestore del rinomato stabilimento balneare Sea Club, situato a Cala Rossa. Si è spento dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Aveva 72 anni. Ad annunciare la sua dipartita è stato il sindaco Giosuè Maniaci. “Desideriamo essere vicini ai figli Vittorio, Alessandra e Giorgio, alla moglie Maria Giovanna, ai fratelli Ambrogio e Carmela, ai familiari e agli amici tutti, dell’amico Carlo Orlando che ci lascia dopo una dura malattia”, ha dichiarato il primo cittadino.

Insieme ai figli è stata scelta una foto che ritrae la vera essenza di Carlo, “il mare”, di cui era da sempre innamorato. Era un profondo conoscitore di barche a vela, porti e del mondo marino, tanto da dedicare un libro a questo tema.

Gestore dello storico stabilimento balneare Sea Club a Cala Rossa, punto di riferimento e luogo di ritrovo per migliaia di giovani nel corso degli anni, Orlando era anche un amante dell’ambiente e della natura, passione condivisa con il fratello Guido e il padre Vittorio Emanuele.

“Carlo era tutto questo e quando abbiamo avuto la possibilità di confrontarci, ricordavamo con piacere i periodi trascorsi insieme”, ha aggiunto Maniaci. “Inoltre, da broker assicurativo ha collaborato con il Comune negli ultimi anni, riuscendo anche a individuare soluzioni economiche più vantaggiose per l’ente comunale. Grazie Carlo per la tua amicizia e per il contributo dato al tuo paese. Riposa in pace”.

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa madre di Terrasini.