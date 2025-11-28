Belmonte Mezzagno sotto shock: ragazzo di 24 anni muore in incidente autonomo

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Belmonte Mezzagno. In via Piersanti Mattarella si è verificato uno schianto autonomo che è costato la vita a Christian Matteo D’Agostino, un ragazzo di appena 24 anni.

Il sindaco Maurizio Milone è intervenuto pochi minuti dopo la tragedia, esprimendo il cordoglio dell’intera amministrazione comunale. Le sue parole, cariche di emozione, hanno evidenziato il dolore che ha colpito l’intera città. “Vengo a conoscenza con profondo dolore della scomparsa di un altro giovane della nostra città a causa di un tragico sinistro stradale”, ha dichiarato il primo cittadino. “L’amarezza è enorme per questa perdita che ha strappato alla vita un ventiquattrenne, privando per sempre la sua famiglia e i numerosi amici del suo affetto”.