Caporalato e sversamenti illeciti nei frantoi: scatta il blitz dei carabinieri, 14 denunce

Blitz Carabinieri Campagna Olearia a Trapani: 3 arresti, 14 denunce e multe per 100mila euro. Scoperto caporalato
I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro locale, al NAS di Palermo e al Nucleo investigativo ambientale e agroalimentare del Centro Anticrimine Natura di Palermo, hanno portato a termine nelle scorse settimane una serie di verifiche legate alla “Campagna Olearia 2025”. L’operazione rientra nelle determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

A conclusione dei monitoraggi mirati, svolti con il supporto fondamentale del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo e del personale INPS, nonché durante i servizi di perlustrazione del territorio, sono state arrestate in flagranza di reato 3 persone, mentre altre 14 sono state deferite all’Autorità Giudiziaria. A vario titolo, vengono contestati reati quali furto di olive, sversamento non autorizzato di liquidi, irregolarità sulla sicurezza, impiego di lavoratori in nero e sfruttamento lavorativo.

Durante l’attività ispettiva, che ha riguardato 13 aziende del settore raccolta olive e 4 frantoi, sono stati controllati 95 lavoratori. Di questi, 14 sono risultati irregolari: si trattava perlopiù di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, ai quali veniva corrisposta una retribuzione nettamente inferiore a quanto previsto dal contratto nazionale, impiegati oltre l’orario consentito e in violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Infine, sono state comminate sanzioni amministrative e ammende per un totale di oltre 100 mila euro. È stata inoltre avviata la procedura per la richiesta di protezione internazionale in favore di due lavoratori extracomunitari, alla luce delle accertate condizioni di sfruttamento e stato di bisogno.

