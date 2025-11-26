Bimbo colpito da infezione da Escherichia coli: è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico

Un bambino di 11 anni è ricoverato da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina per una grave infezione alimentare causata dalla contaminazione da Escherichia coli, un batterio molto comune che può trovarsi in diversi prodotti alimentari.

Non è stato ancora individuato con certezza l’alimento che il piccolo ha consumato, né dove o quando, e che gli ha provocato la grave infezione – intossicazione, tale da rendere necessario il ricovero in ospedale.

Nei giorni scorsi il bambino era stato colto da un forte malore; le sue condizioni avevano spinto i familiari a recarsi al reparto di pediatria del Policlinico, dove i medici hanno messo in campo tutta la loro esperienza e professionalità per affrontare un caso tanto delicato quanto complesso.