Jovanotti travolge Palermo: sold out in vista, aggiunta una seconda data per il Jova Summer Party

Jovanotti raddoppia a Palermo con L’Arca di Loré – Jova Summer Party. Nuova data il 30 agosto. Biglietti in vendita
L’Arca di Loré, il nuovo viaggio live di Lorenzo Jovanotti, sta accendendo l’entusiasmo del pubblico. La risposta travolgente dei fan siciliani sta portando il Jova Summer Party del 29 agosto a Palermo a un passo dal sold out. Trident ha quindi aperto una seconda data il 30 agosto nel capoluogo siciliano, offrendo un’altra opportunità per partecipare a una grande festa all’aperto, pensata come un rito collettivo di musica, incontro ed energia condivisa. Il doppio appuntamento isolano è promosso da Giuseppe Rapisarda Management. Le prevendite della nuova data sono aperte oggi (25 novembre 2025) alle ore 15.

Come già comunicato, le città annunciate – solo sette in tutta Italia – costituiranno le uniche tappe del 2026: un viaggio costruito con cura, disegnato su pochi territori scelti per trasformarsi, insieme al pubblico, in un vero racconto in movimento. Tra una tappa e l’altra, Lorenzo viaggerà in bicicletta, con il JovaGiro, un nuovo modo di viaggiare e di promuovere il cicloturismo e la mobilità sostenibile, portando lo spirito del viaggio anche fuori dal palco e lungo le strade che uniscono le città.

L’Arca di Loré – Jova Summer Party è un’idea di festa itinerante che unisce musica, accoglienza, comunità e sorpresa. Un’arca simbolica che attraversa l’estate portando con sé storie, ritmi, incontri e quella voglia di avventura e sorpresa che da sempre accompagna i progetti live di Lorenzo. A illuminare questo nuovo capitolo c’è Niuiorcherubini, l’album uscito a sorpresa il 20 novembre e scritto in soli sei giorni a New York: una bussola sonora fatta di ritmo, visioni, sorrisi e una vibrazione di gioia continua, che si riflette nello spirito del viaggio dell’Arca.

