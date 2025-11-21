Cronaca

Spaccata all’alba nel “salotto” di Palermo: sfondano la vetrina di Gucci e fuggono con merce per 40 mila euro

Colpo nella notte ai danni della boutique Gucci a Palermo, situata nella centrale via Libertà. Utilizzando una vettura, probabilmente una vecchia Panda, i malviventi hanno infranto la vetrina e sottratto borse e accessori che erano esposti proprio in quell’area, allestita di recente con i pezzi della nuova collezione. Stando a una prima valutazione, il valore della refurtiva ammonterebbe a circa 40 mila euro.

Sull’episodio indagano gli agenti di polizia, che hanno già acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza nel tentativo di identificare gli autori del gesto. I criminali hanno impiegato l’automobile come ariete, distruggendo l’ingresso dello store di lusso per poi fuggire con il bottino. La “spaccata” è avvenuta questa mattina: i ladri hanno mandato in frantumi la vetrata principale per razziare la merce in pochi istanti.
In base a quanto ricostruito finora, la banda, composta da almeno tre persone, è entrata in azione intorno alle 5.30.

Uno dei complici, alla guida del veicolo, si è posizionato davanti all’ingresso e si è lanciato in retromarcia contro la vetrina, riuscendo ad abbatterla dopo un paio di tentativi.
Creato il varco, nel giro di pochi minuti i ladri hanno arraffato la merce esposta — tutta la nuova collezione posizionata proprio ieri sera — caricandola sull’auto. L’allarme dell’attività è scattato immediatamente e, poco dopo, sono giunte sul posto le volanti. Gli agenti hanno preso contatti con la direzione del negozio e visionato le immagini delle telecamere che hanno immortalato le fasi dell’assalto. Sul luogo del furto è intervenuto anche il personale della Scientifica per i rilievi, recuperando e sequestrando il paraurti della macchina rimasto sul marciapiedi dinanzi alla boutique.

