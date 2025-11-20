Cronaca

Autista ubriaco sul pullman Palermo-Trapani: medico a bordo lo convince a fermarsi, denunciato

Un medico che si trovava a bordo del pullman di linea Palermo-Trapani – partito alle 9 dal capoluogo siciliano – ha persuaso l’autista a fermarsi nei pressi di Segesta, dopo che il conducente avanzava a zig zag lungo l’autostrada, colpendo più volte i paletti rifrangenti che delimitano le corsie nei tratti a doppio senso.
Sul mezzo erano presenti 22 passeggeri.

Uno di loro ha riferito all’autista di essere un dottore e di sospettare che potesse avere un malore, convincendolo così ad accostare. Il veicolo è rimasto fermo per circa un’ora, fino all’arrivo di un mezzo sostitutivo. Nel frattempo è stata allertata dagli stessi viaggiatori la polizia stradale. Sul posto sono giunte due pattuglie che hanno sottoposto l’autista al test alcolemico.
Dai primi accertamenti, il livello rilevato ha determinato il ritiro immediato della patente e la denuncia dell’autista. I passeggeri sono stati trasbordati su un altro pullman messo a disposizione dalla compagnia.

Dalla Segesta, l’azienda che gestisce il servizio, giunge il dispiacere per l’accaduto. La società ha comunicato di avere disposto la sospensione immediata del dipendente. Sono in corso le indagini.

