Tamponamento sulla corsia di sorpasso della A29: traffico in tilt da Carini a Palermo, pendolari nel caos

Incidente sull'A29 dopo Capaci, direzione Palermo. Traffico in tilt e code chilometriche per i pendolari. Tutti i dettagli
Un risveglio da incubo per migliaia di pendolari e automobilisti, rimasti intrappolati questa mattina in lunghe code sull’autostrada A29 a causa di un incidente. L’episodio è avvenuto oggi, lunedì, intorno alle 7:30, nel tratto cruciale in direzione Palermo, circa 500 metri dopo lo svincolo di Capaci.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, intervenuta sul posto, si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto due auto, una Volkswagen e un’Audi, sulla corsia di sorpasso. All’origine dello scontro ci sarebbe il mancato rispetto della distanza di sicurezza, una disattenzione che ha avuto conseguenze pesantissime in una delle ore di punta più delicate della giornata.

L’impatto ha mandato immediatamente in tilt la viabilità, generando rallentamenti e code chilometriche che, secondo le prime segnalazioni, si estendono fino all’ingresso autostradale di Carini. L’autostrada si è trasformata in un lungo serpentone di lamiere ferme, con automobilisti bloccati e impotenti.

Le ripercussioni sono state pesantissime anche sulle strade secondarie. I comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Cinisi e Terrasini sono stati presi d’assalto dagli automobilisti in cerca di percorsi alternativi, congestionando la circolazione locale e creando ulteriori disagi. A pagare il prezzo più alto sono stati i tanti pendolari provenienti dalla provincia di Trapani, rimasti imbottigliati nel traffico proprio mentre si dirigevano verso i loro luoghi di lavoro a Palermo.

